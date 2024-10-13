Çin Maliye Bakanı piyasaları memnun edemedi

Lan gazetecilere verdiği demeçte, "Konjonktür karşıtı ayarlamamız bahsettiklerimin çok ötesine geçiyor" dedi ve daha fazla adımın tartışılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı, Çin'in parlamentosu Ulusal Halk Kongresi tarafından onaylanana kadar belirli miktarlarda ekstra mali teşvik açıklayamaz.

Natixis'in Asya-Pasifik baş ekonomisti Alicia García-Herrero, Pekin'in neden daha güçlü bir şekilde hareket etmediğini veya harcama planları konusunda daha fazla netlik sağlamadığını anlamanın zor olduğunu söyledi. Lan'ın Cumartesi günü yaptığı konuşmanın ardından "Bunun piyasayı büyük ölçüde canlandıracağını sanmıyorum" dedi.

ANZ Büyük Çin Baş Ekonomisti Raymond Yeung, maliye bakanlığının yerel yönetim borçlarını azaltma ve emlak piyasasını istikrara kavuşturma politikalarının makroekonomik açıdan sağlam olduğunu ancak piyasanın daha fazlasını aradığını söyledi. Yeung, "Bence piyasa hayal kırıklığına uğrayacak. Herkes bir rakam arıyordu ama maliye bakanı bize bir rakam vermedi" dedi. Bakanlığın NPC tarafından onaylanmak üzere önerilen bir harcama rakamı sunabileceğini söyledi. x

Moody's Analytics ekonomisti Heron Lim, yerel yönetimleri kurtarmanın harcamalarını artırmalarına yardımcı olacağını ve ekonomiyi canlandıracağını söyledi. Ancak merkezi hükümetin teşvik paketi için bir rakam olmadan, yatırımcıların "mali desteğin gittiği yönden kesinlikle emin olana kadar bir adım geri atabileceğini" söyledi.

Matthews Asya fonunda yatırım stratejisti olan Andy Rothman, ekonomi planlamacılarının bir dizi basın toplantısının Çin lideri Xi Jinping'in ekonomi konusunda "temel bir değişime" işaret ettiğini söyledi.

Rothman. "Xi, tüketiciler ve girişimciler arasında güveni yeniden tesis etmek için politika tepkisinin önemli olması gerektiğini anlıyor. Bu zaman alacaktır ancak ufukta güvende bir geri dönüş olması muhtemeldir" dedi.

Ekonomistler, Çin'in ekonomiyi yeniden canlandırmak için iki yıl içinde ek teşvik önlemleri için 10 milyon Rmb'ye (1,4 milyon $) kadar harcama yapması gerektiğini tahmin ediyor ve bunun çoğunun iç talebi desteklemek için hane halkına yönlendirilmesi gerektiğini ekliyor.