Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 55 gümrük vergisine rağmen dirençli kalmaya devam ediyor.

Çin malları, Trump’ın gümrük vergilerine meydan okuyor
Trump'ın ticaret savaşının altıncı ayında Çin'in ABD'ye ihracatı, yüzde 55 seviyesindeki tarifelerine rağmen dirençli olmaya devam ediyor. ABD'ye günlük sevkiyatlar yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde ve Eylül ayında Ağustos ayına göre artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte 100 milyar doların üzerinde Çin malı ABD'ye girdi ve bu durum Çin'in büyüme hedeflerini desteklerken ikili ticaret fazlasını 67 milyar dolara çıkardı.

Son altı ayda genel ticaret düşüş gösterse de bazı ürünlerde yıllık bazda artış kaydedildi. Bu durum Çin'in nadir toprak elementleri ve elektronik gibi kilit sektörlerdeki devam eden etkisini vurguluyor.

ABD tarifeleri ithalatı kontrol etmede sınırlı görünüyor çünkü Çin ürünlerinin yerini alması zaman alacak. Ancak daha fazla tarife artışı bu durumu değiştirebilir. Bloomberg ekonomistleri Chang Shu ve David Qu, Çin'in küresel tedarik zincirlerindeki güçlü konumunun ABD ithalatçılarıyla kısa vadeli pazarlık gücü sağladığını belirtti.

Bu kaldıraç, kasım ayında sona erecek 90 günlük tarife ateşkesini uzatmaya yönelik görüşmeler öncesinde Başkan Xi Jinping'i güçlendiriyor.

