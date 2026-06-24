Çin MB danışmanı: Faiz indirimi hala gündemde olabilir
Çin ekonomisinde ikinci çeyrekte görülen yavaşlama sonrası, Çin Merkez Bankası danışmanı Huang Yiping 2026’da faiz indirimi ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini belirtti.
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte belirgin şekilde yavaşlarken, Çin Merkez Bankası (PBOC) Para Politikası Komitesi üyesi Huang Yiping 2026'da faiz indiriminin hala gündemde olabileceğini söyledi.
Mayıs 2025'ten bu yana politika faizi değişmedi. Perakende satışlar Mayıs'ta daralırken sabit varlık yatırımları beklenenden fazla küçüldü.
Buna karşın yapay zekâ yatırımlarının küresel artışı ihracat ve ithalatı hızlandırarak sanayi üretimini destekliyor.