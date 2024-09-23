Çin Merkez Bankası 14 günlük ters repo faizini indirdi

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) internet sitesinde yapılan açıklamada, 14 günlük ters repo faiz oranının 10 baz puan düşürerek yüzde 1,85'e indirildiği ve politika aracıyla 74,5 milyar yuan (10,6 milyar dolar) likidite enjekte edildiği belirtildi.

Banka ayrıca 7 günlük ters repo anlaşmaları aracılığıyla 160,1 milyar CNY enjekte etti ve faiz oranını yüzde 1,7'de sabit tuttu.

PBOC geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gevşeme beklentilerinin artmasına rağmen, referans kredi faiz oranlarını sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Ekonomistler, Fed'in indiriminin parasal politika gevşemesi için daha fazla alan sağlamasıyla, PBoC'un önümüzdeki aylarda referans kredi faiz oranlarını fiyatlandırmak için artık kilit oran olarak görülen 7 günlük ters repo oranını da düşüreceğini öngörüyor.