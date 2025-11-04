Çin Merkez Bankası, 20 milyar yuan devlet tahvili satın aldı

  1. Ekonomim
Çin Merkez Bankası, ekim ayında 20 milyar yuan tutarında devlet tahvili satın aldı.

Çin Merkez Bankası, ekonomiye parasal desteği güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ekim ayında 20 milyar yuan (2,8 milyar dolar) tutarında devlet tahvili satın aldı. İşlem, 2025 yılındaki ilk alımı temsil ediyor.

Satın alma, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) web sitesinde açıklandı ancak açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

PBOC Başkanı Pan Gongsheng daha önce Ekim ayı sonlarında merkez bankasının tahvil alım satım programını yeniden başlatacağını duyurmuştu. Başkan, programın yeniden başlatılmasının nedeni olarak piyasa işleyişindeki iyileşmeyi göstermişti.

Bu adım, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için para politikası araçlarını aktif bir şekilde kullandığını gösteriyor. Merkez bankasının devlet tahvili alımları, piyasaya likidite sağlamak ve ekonomik istikrarı korumak için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

İşlem, Çin ekonomisinin karşılaştığı zorluklar karşısında para otoritelerinin proaktif bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor.

