Çin Merkez Bankası 4. çeyrekte faiz indirebilir

China Securities'in baş ekonomisti Sun Binbin, ekim ayında likidite koşullarının eylül ayına benzer olacağını belirtti. Ancak, mevsimsel faktörlerin ve merkez bankasının son zamanlarda hazine bonosu ticaretine yeniden başlamasının, kısa vadeli para piyasası faiz oranlarını temmuz-ağustos seviyelerine geri getirerek oynaklığı azaltabileceğini kaydetti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, yakın zamanda düzenlenen bir brifingde, yeterli likiditeyi sağlamak, finansman maliyetlerini düşürmek ve tüketimi ve yatırımı canlandırmak için geniş bir politika araçları seti kullanma konusundaki kararlılığını yineledi. Bu çabaların, ekonomik toparlanmayı güçlendirmek, finansal sistemin istikrarını korumak ve yuan döviz kurunu genel olarak istikrarlı tutmak amacıyla yapıldığını söyledi.

PBOC Para Politikası Komitesi, üçüncü çeyrek toplantısında da likiditenin bol tutulmasının önemini vurguladı. Komite, finansal kurumları Çin'in büyüme ve enflasyon hedeflerine uygun olarak kredi arzını artırmaya çağırdı.

Ekonomistler, PBOC'nin para politikasını gevşetmeye odaklanmasının, kırılgan iç talep, süregelen deflasyonist baskılar ve küresel ticaretteki belirsizliklere ilişkin artan endişeleri yansıttığını söylüyor.