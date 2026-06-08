Çin Merkez Bankası altın alımlarına 19. ayda da devam etti

PBOC'nin bugün yayınladığı verilere göre, mayıs ayında rezervlere 320 bin ons altın eklendi. Toplam altın varlıkları böylece artış kaydetmeye devam etti.

Ons altın geçen hafta %4,5 kayıpla 4.329 dolara gerilemişti. Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği kalıcı enflasyon endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentileri, getiri sağlamayan varlıklara yönelik talebi sınırlayarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Buna rağmen Çin Merkez Bankası'nın rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın alımlarını sürdürmesi dikkat çekiyor.