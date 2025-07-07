Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı resmi verilere göre, Çin MB altın rezervlerine haziran ayında art arda sekizinci kez alım yaptı.

Bankanın altın rezervleri, mayıs sonundaki 73.83 milyon ons seviyesinden haziran sonunda 73.90 milyon ons seviyesine yükseldi.

Bu artışla birlikte rezervlerin değeri de mayıs sonundaki 241.99 milyar dolardan, haziran sonunda 242.93 milyar dolara ulaştı.

Analistler, PBOC'nin ABD doları dışındaki rezervlerini çeşitlendirme ve potansiyel ABD yaptırımlarına karşı direncini artırma arzusuyla önümüzdeki yıllarda da istikrarlı bir alıcı olmasını bekliyor.

Çin'in altın alımlarını, 2024 Mayıs ayında 18 aylık bir alım serisinin durdurulmasının ardından aynı yılın Kasım 2024’te yeniden başlamıştı.

Küresel çapta, diğer merkez bankalarının da önümüzdeki bir iki yıl içinde altın pozisyonlarını artırma eğiliminde olduğu bildiriliyor.

Çin'in döviz rezervleri haziran ayında da artış gösterdi

Çin'in döviz rezervleri haziran ayında altıncı ayda da artış gösterdi ancak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Çin Merkez Bankası'na göre, döviz rezervleri haziran ayında 32,17 milyar dolar artarak 3,317 trilyon dolara yükseldi.

Ekonomistler, Çin'in döviz rezervlerinin haziran ayında 3,332 trilyon dolar olmasını bekliyorlardı.

Çin'in döviz düzenleyicisi pazartesi günü verilerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, rezervlerdeki artışın, zayıflayan ABD doları ve yükselen varlık fiyatları nedeniyle döviz kuru dönüşümleri ve varlık fiyatlarındaki değişimlerin birleşik etkilerinden kaynaklandığını söyledi.