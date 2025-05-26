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Çin Merkez Bankası bankalardan Yuan'ın payını artırmalarını istedi

Çin Merkez Bankası, büyük bankalardan sınır ötesi ticareti kolaylaştırırken Yuan'ın payını artırmalarını istedi.

Haber Merkezi
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Çin Merkez Bankası bankalardan Yuan'ın payını artırmalarını istedi
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Çin Merkez Bankası, dünya ABD'nin gümrük vergileri saldırısıyla boğuşurken para biriminin kullanımına yönelik son hamlesinde, büyük kredi kuruluşlarından sınır ötesi ticareti kolaylaştırırken yuan payını artırmalarını istedi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre Çin Merkez Bankası, Makro İhtiyati Değerlendirme olarak adlandırılan son düzenlemesinin bir parçası olarak yuan cinsinden ticari işlemler için taban oranını yüzde 25'ten yüzde 40'a yükseltti.

Zorunlu olmamakla birlikte, bu oranı tutturamayan bankalar genellikle düzenleyici incelemede daha düşük bir puan alıyor ve bu da gelecekteki iş genişlemelerini etkileyecek.

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