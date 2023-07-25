Çin Merkez Bankası başkanı değişti

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) başkanlık koltuğuna Pan Gongsheng oturdu.

Renmin Üniversitesinden mezun olan 59 yaşındaki Pan, Cambridge Üniversitesinde doktorasını yaptı ve Harward Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Çin Sanayi ve Ticaret bakanlığında çeşitli görevlerde çalışan Pan, 2008-2010 yılları arasında Ülkenin Ziraat Bankası'nda başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Pan, 2012 yılında PBoC'a başkan yardımcısı olarak atandı ve Devlet Döviz İdaresi (SAFE) liderliğini üstlendi. Pan, o tarihten bu yana PBoC Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.