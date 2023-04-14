Çin Merkez Bankası Başkanından büyüme tahmini

IMF-Dünya Bankası toplantıları için Washington'da bulunan Yi, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısına katıldı.

Yi burada yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin istikrar kazanmakta ve toparlanmakta olduğunu belirtirken, enflasyonun düşük bir seviyede kalmaya devam ettiğini de vurguladı.

Çin MB Başkanı Yi, Çin'in bir borç ortadan kaldırma çerçevesi konusunda diğer ülkeler ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da belirtti.