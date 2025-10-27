Çin Merkez Bankası 'destekleyici' duruşunu sürdürecek

Çin Merkez Bankası (PBOC), nicel, fiyatlandırma ve yapısal para politikası araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak bol likiditeyi korudu. Finansal operasyonları yansıtan temel makro-finansal göstergeler, orta derecede gevşek bir para politikasına işaret ediyor ve bu durum ekonomik toparlanma ile finansal piyasa istikrarı için elverişli bir parasal ve finansal ortam yaratıyor.

Pan, ileriye dönük olarak PBOC'nin destekleyici para politikası duruşunu sürdüreceğini ve orta derecede gevşek parasal önlemleri uygulayacağını açıkladı.

Merkez bankası, kısa, orta ve uzun vadeli likidite düzenlemeleri sağlamak için çeşitli araçları kullanacak ve nispeten uygun finansman koşullarını garanti edecek.

Ayrıca Pan Gongsheng, merkez bankasının devlet tahvili ticareti için açık piyasa işlemlerini yeniden başlatacağını duyurdu.

PBOC geçen yıl, Merkezi Finansal Çalışma Konferansı direktifleri doğrultusunda ikincil piyasa devlet tahvili ticaretini başlattı. Bu hamle, para politikası araç setini zenginleştirmeyi, devlet tahvillerinin finansal işlevlerini geliştirmeyi ve getiri eğrisini fiyatlandırma ölçütü olarak belirlemeyi amaçladı.