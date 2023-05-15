Çin Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi

Çin Merkez Bankası, 125 milyar yuan tutarındaki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı kredileri için faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.

Piyasa katılımcıları da MLF faizinde değişiklik beklemiyorlardı.

Çin MB, bu ay itfası gelecek 100 milyar yuan tutarında MLF yerine 125 milyar yuan kredi vererek bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağlamış oldu.

Bugün düzenlenen 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile ise piyasaya sadece 2 milyar yuan verildi. Faiz oranı değişmeyerek yüzde 2,00 seviyesinde gerçekleşti.