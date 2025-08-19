  1. Ekonomim
Çin Merkez Bankası faize dokunacak mı?

Reuters anketine göre, yavaşlayan ekonomik ivme işaretlerine rağmen politika yapıcıların geniş tabanlı parasal gevşeme yerine hedeflenen yapısal desteği tercih etmesi nedeniyle, Çin'in bu hafta kilit gösterge kredi faiz oranlarını üst üste üçüncü ay değiştirmemesi bekleniyor.

Ankete katılan 23 katılımcının tamamı, Çin Merkez Bankası (PBOC) Çarşamba günü kararını açıkladığında bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) herhangi bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Bir yıllık LPR çoğu yeni ve ödenmemiş krediye yön verirken, beş yıllık LPR ipotek fiyatlandırmasını etkiliyor.

Temmuz ayında yeni yuan kredilerindeki tarihi daralma da dahil olmak üzere son ekonomik veriler Çin ekonomisi için ters rüzgarlara işaret etse de, analistler PBOC'nin muhtemelen ölçülü bir yaklaşımı sürdüreceğini söylüyor.

"Bazuka tarzı bir teşvik beklemiyoruz" diye yazan Citi analistleri, merkez bankasının teknoloji inovasyonu, tüketim ve küçük işletmeler gibi sektörleri desteklemek için yapısal araçlara öncelik vereceğini vurguluyor.

PBOC son para politikası raporunda "ılımlı gevşek" duruşa olan bağlılığını yineledi ve büyük faiz oranı veya rezerv oranı indirimlerine güvenmek yerine yapısal desteği artırma sözü verdi.

