Çin Merkez Bankası faize dokunmadı

Çin'de ekonomik toparlanmanın acil parasal desteğe olan ihtiyacı azaltmasıyla merkez bankası dün beklentilere paralel olarak art arda sekizinci ayda da faizleri sabit tuttu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, felç edici katı koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasıyla toparlanan şirket ve tüketicilerin etkisiyle ilk çeyrekte beklentilerden daha hızlı büyüme kaydetti.

Çin bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.65 seviyesinde sabit tutarken beş yıllık LPR oranını da yüzde 4.30 seviyesinde korudu.

Reuters anketine katılan 30 piyasa katılımcısından 27'si faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.