Çin Merkez Bankası frene basmadı: Faizlerde sekizinci ay da değişiklik yok

Çin Merkez Bankası (PBOC), yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için geniş tabanlı parasal gevşeme yerine belirli sektörlere yönelik hedefli adımlara odaklanırken, gösterge kredi faizlerini sabit bıraktı.

PBOC, 1 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyelerinde korudu. Böylece faizler üst üste sekizinci ayda da değiştirilmemiş oldu. 1 yıl vadeli LPR, yeni ve mevcut kredilerin büyük bölümünü etkilerken, 5 yıl vadeli oran konut kredileri için referans niteliği taşıyor.

Karar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in 2025’in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek, 2022 sonundaki Covid kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana en yavaş büyüme performansını sergilemesi sonrasında geldi.