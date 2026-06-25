Çin Merkez Bankası gecelik ters repo işlemlerine başlayacak
Çin Merkez Bankası, kısa vadeli likiditeyi daha etkin yönetmek amacıyla pazartesi ve salı günleri gecelik ters repo işlemlerine başlayacağını duyurdu.
Çin Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki kısa vadeli likiditeyi daha etkin yönetmek amacıyla pazartesi ve salı günleri gecelik ters repo işlemleri gerçekleştireceğini açıkladı.
Banka, perşembe günü yaptığı duyuruda söz konusu işlemlerin sabit faizli ve miktar bazlı ihale yöntemiyle uygulanacağını bildirdi.
Karar, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in geçen hafta kısa vadeli likidite araçlarının genişletileceğini açıklamasının ardından geldi.
Pan, merkez bankasının gecelik ters repo işlemlerini devreye alacağını ve geçici repo ile ters repo imkânlarındaki faiz koridorunu daraltacağını belirtmişti.
Bu kapsamda geçici gecelik repo ve ters repo işlemlerindeki faiz koridorunun 70 baz puandan 50 baz puana indirilmesi planlanıyor.
Analistler, likidite koşullarının genellikle sıkılaştığı ay sonu döneminde Çin Merkez Bankasının gecelik ters repo işlemleri gerçekleştirmesini bekliyordu.