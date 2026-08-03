Çin Merkez Bankası gevşek para politikasını sürdürecek
Çin Merkez Bankası, yılın ikinci yarısında uygun ölçüde gevşek para politikası uygulamayı sürdüreceğini, piyasada yeterli likiditeyi koruyacağını ve politika araçlarını zamanında ayarlayacağını açıkladı.
Başkan Pan Gongsheng başkanlığında düzenlenen çalışma toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, finans piyasalarının üst düzey dışa açılımının istikrarlı biçimde ilerletileceği belirtildi. Yurt içi ve uluslararası finansal altyapı iş birliğinin geliştirileceği, likidite yönetimi ve riskten korunma araçlarının çeşitlendirileceği ifade edildi.
Panda tahvillerine destek verilecek
Banka, yabancı kuruluşların yuan cinsinden ihraç ettiği panda tahvillerinin yaygınlaştırılmasını destekleyecek. Şanghay'ın sınır ötesi finansman ve offshore finansal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, Hong Kong'un offshore yuan merkezi konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Çin Merkez Bankası ayrıca yerel yönetim finansman araçlarının borç risklerinin çözümüne mali destek vermeyi ve bu kuruluşların piyasa odaklı dönüşümünü teşvik etmeyi sürdürecek.
Büyüme ikinci çeyrekte yüzde 4,3'e geriledi
Açıklama, Çin Komünist Partisi Politbürosunun yılın kalanında bütçesi daha önce ayrılmış altyapı projelerine yönelik kamu harcamalarının hızlandırılması çağrısının ardından geldi.
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyüyerek üç yılı aşkın sürenin en düşük hızını kaydetmiş ve yüzde 4,5-5,0 aralığındaki yıllık büyüme hedefinin alt sınırının altında kalmıştı. Politbüro, ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek mali harcamaların hızlandırılması ve para politikasının daha esnek ve ileriye dönük hale getirilmesi gerektiğini bildirmişti.