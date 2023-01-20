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Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, piyasalardaki beklentinin aksine gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi.

Haber Merkezi
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Çin Merkez Bankası, Çin Yeni Yılı Tatili öncesindeki son işlem gününde yaptığı toplantıda ana kredi faiz oranını (LPR) değiştirmedi.

Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LPR oranını yüzde 3,65'te ve konut kredileri için referans olarak değerlendirilen 5 yıl vadeli LPR oranını yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.

Çin MB, 1 ve 5 yıl vadeli LPR oranlarını en son Ağustos ayında değiştirmişti.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın LPR oranlarını gelecek toplantısında düşürmesini bekliyorlar.