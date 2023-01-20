Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası, piyasalardaki beklentinin aksine gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi.
Çin Merkez Bankası, Çin Yeni Yılı Tatili öncesindeki son işlem gününde yaptığı toplantıda ana kredi faiz oranını (LPR) değiştirmedi.
Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LPR oranını yüzde 3,65'te ve konut kredileri için referans olarak değerlendirilen 5 yıl vadeli LPR oranını yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.
Çin MB, 1 ve 5 yıl vadeli LPR oranlarını en son Ağustos ayında değiştirmişti.
Ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın LPR oranlarını gelecek toplantısında düşürmesini bekliyorlar.