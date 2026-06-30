Çin Merkez Bankası ilk kez gecelik ters repo işlemi yaptı
Çin Merkez Bankası, 29 Haziran'da 300 milyar yuan tutarında gecelik ters repo işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem, bankanın ilk gecelik ters repo operasyonu oldu.
İşlemde uygulanan faiz oranı açıklanmadı. Piyasa katılımcıları, adımın kısa vadeli likidite yönetimini daha hassas hale getirdiğini ve çeyrek sonu likiditesine destek verildiği mesajını taşıdığını belirtti.
Dongfang Jincheng Baş Makroekonomi Analisti Wang Qing, gecelik ters repo işleminin ağırlıklı olarak 7 günlük ters repo operasyonlarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.
Wang, operasyon modelinin zamanla olgunlaşacağını, gecelik işlemlerin rutin hale gelebileceğini ve faiz oranlarının uygun görülen zamanda açıklanabileceğini ifade etti.
CITIC Securities Başekonomisti Mingming ise söz konusu adımın 7 günlük ters repo faizinin mevcut politika faizi konumunu güçlendirdiğini belirtti.