Çin merkez bankası ithal enflasyon risklerini yakından izleyecek

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan ithal enflasyon risklerine karşı uyarıda bulundu. Banka, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla "ılımlı gevşek" para politikasını sürdüreceğini taahhüt etti.

PBOC, birinci çeyrek para politikası raporunda ithal enflasyon risklerinin "yakından izlenmesi" gerektiğini belirtti. Banka, yüksek petrol ve emtia fiyatlarının Çin'in fiyat göstergelerindeki son toparlanmayı kısmen etkilediğini açıkladı.

Resmi verilere göre Çin'in fabrika çıkış enflasyonu martta yaklaşık dört yıllık düşüş serisine son verdi ve nisanda 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici enflasyonu da yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yukarı yönlü hareket etti.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 5,0 büyüme kaydetti; ancak bu büyüme iç talep yerine ihracata dayandı. PBOC, büyüme ve fiyat istikrarını önümüzdeki dönemde politika kararlarında temel değerlendirme kriterleri olarak belirleyeceğini açıkladı.

Çin bu yıl için yaklaşık yüzde 2 tüketici enflasyonu hedefi koydu. İlk dört ayda tüketici fiyat endeksi yalnızca yüzde 0,9 artarak hedefin belirgin biçimde altında kaldı.