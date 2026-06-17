Çin Merkez Bankası kısa vadeli faiz mekanizmasını yenilemeye hazırlanıyor

Çin Merkez Bankası, para politikası çerçevesinde gecelik faiz oranlarına daha fazla ağırlık verebilecek bir değişikliğin sinyalini verdi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Şanghay'da düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının ayarlanmasına yönelik mekanizmanın geliştirileceğini ve uygun zamanda gecelik ters repo işlemlerinin kapsamının genişletileceğini söyledi.

Açıklamalar, bankanın temel politika göstergesini mevcut yedi günlük ters repo faizinden gecelik politika faizine kaydırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Yedi günlük ters repo faizi, Mayıs 2025'ten bu yana yüzde 1,4 seviyesinde bulunuyor.

Pan, geçici gecelik ters repo ve repo işlemlerindeki faizlerin, yedi günlük ters repo faizinin 25 baz puan üzerinde ve altında belirleneceğini ifade etti. Böylece piyasa borçlanma maliyetlerinin hareket edebileceği faiz koridoru, daha önceki 70 baz puandan 50 baz puana indirilecek.

Sadeleşme 2 yıl önce başladı

Olası değişiklik, gecelik faiz oranlarını temel politika göstergesi olarak kullanan ABD Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının uygulamalarına Çin'i daha fazla yaklaştıracak.

Çin Merkez Bankasının para politikası sistemini sadeleştirme çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. Banka, birden fazla politika aracına dayanan yapı yerine piyasalara verilen sinyalleri yedi günlük ters repo faizi çevresinde merkezileştirmeyi amaçlamıştı.

Temmuz 2024'te piyasa faizlerini daha dar bir aralıkta yönlendirmek amacıyla geçici gecelik repo ve ters repo işlemleri planlanmış, ancak bu işlemler henüz uygulanmamıştı.

Merkez bankası, Ocak 2026'dan itibaren aylık raporlarında bankalar arası piyasadaki gecelik repo faizi ile yedi günlük politika faizi arasındaki farkı izlemeye başladı. Mayısta yayımlanan üç aylık raporda da gecelik faizlerin politika faizlerine yakın seviyelerde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Çin, yuanın küresel kullanımını artıracak yeni adımlar açıkladı

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yabancı merkez bankaları ve devlet varlık fonları dahil olmak üzere yurt dışındaki para otoritelerinin tahvil teminatı karşılığında Çin Merkez Bankasından yuan likiditesi sağlayabileceği yeni bir repo mekanizması kurulacağını bildirdi.

Pan, Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi'nde offshore yuan döviz işlemlerine yönelik bir pilot program başlatılacağını da açıkladı. Programla Şanghay'ın yuan cinsi varlık tahsisi ve risk yönetiminde küresel bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı He Lifeng ayrıca Çin'in, Şanghay'ın yuan cinsi varlık tahsisi ve risk yönetiminde küresel bir merkez olmasını destekleyeceğini açıkladı.