Çin Merkez Bankası para politikasında yeni döneme hazırlanıyor

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Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, para politikası çerçevesinin dönüşümünün süreceğini ve finansal büyüklüklere ilişkin niceliksel hedeflerin ağırlığının azaltılacağını açıkladı. Pan, kredi büyümesinin tek başına reel ekonomiye verilen finansal desteği ölçmek için yeterli olmadığını da vurguladı.

Pan, Çin'de finansal büyüklüklerdeki artış hızının yavaşlamasının makro kaldıraç oranının genel olarak istikrarlı tutulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Son dönemde makro kaldıraç oranındaki hızlı yükselişin, finansal büyüklükler ve borç artışını destekleyen konjonktür karşıtı politikalar ile düşük enflasyonun nominal GSYH üzerindeki baskısından kaynaklandığını belirtti.

Finansman piyasasının arz kısıtlarından talep kısıtlarına geçtiğini ifade eden Pan, etkin finansman talebinin karşılanabildiğini ve sosyal finansman koşullarının görece gevşek kaldığını söyledi.

Aşırı kredi büyümesine karşı uyarı

Pan, kısa ve uzun vadeli hedefler arasında denge kurulması gerektiğini belirterek finansal büyüklüklerdeki artışın reel ekonominin talebini aşmaması gerektiğini söyledi.

Böyle bir durumda atıl fonların oluşabileceğini, makro kaldıraç oranının daha da yükselebileceğini, fazla kapasite ile verimsiz şirketlerin piyasadan çıkışının zorlaşabileceğini ve ekonomik etkinliğin zarar görebileceğini ifade etti.

Nicelik hedeflerinden fiyat temelli araçlara geçiş

Pan, PBOC'nin para politikası çerçevesini daha bilimsel ve istikrarlı hale getirmeyi sürdüreceğini belirtti. Finansal büyüklüklerin bundan sonra daha çok gözlem, referans ve ileriye dönük gösterge olarak kullanılacağını, özellikle tek kanallı kredi hedefleri gibi niceliksel hedeflerin öneminin azaltılacağını söyledi.

Para politikasında fiyat temelli araçlara geçişin güçlendirileceğini belirten Pan, piyasa temelli faiz oluşumunun ve aktarım mekanizmasının geliştirileceğini, kısa vadeli faizlerin kontrolünün iyileştirileceğini ve politika faizinin yönlendirici rolünün artırılacağını kaydetti.

Kredi büyümesi tek başına yeterli gösterge değil

Pan, teknolojik inovasyonun farklı finansman kanallarına ihtiyaç duyduğunu belirterek kredi büyümesinin tek başına reel ekonomiye sağlanan finansal desteğin gücünü ölçemeyeceğini söyledi.

Teknoloji şirketlerinin tohum, başlangıç, büyüme ve olgunluk aşamalarında farklı risk profilleri ve finansman ihtiyaçlarına sahip olduğunu belirten Pan, erken aşamadaki şirketlerin ağırlıklı olarak özel sermaye ve girişim sermayesine, daha ileri aşamalardaki şirketlerin ise banka kredileri, tahvil ve hisse senedi finansmanına erişebileceğini ifade etti.

Pan, finansal piyasaların yüksek riskli ve yüksek getirili teknolojik inovasyonun finansmanında avantaj sağladığını ve banka kredilerinin bir bölümünün piyasa finansmanına kaymasının kalıcı bir yapısal değişim haline geleceğini söyledi.