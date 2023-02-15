Çin Merkez Bankası piyasaya 73 milyar dolar aktardı

Çin Merkez Bankası (PBOC) orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile piyasaya 499 milyar yuan (73,11 milyar dolar) aktardı, faiz oranını ise değiştirmedi.

PBOC'tan yapılan açıklamada, 1 yıllık MLF kredisinde faizin yüzde 2,75 seviyesinde kalacağı belirtildi. Analistler de faiz oranında bir değişiklik beklemiyorlardı.

Banka, öte yandan vadesi dolacak mevcut 300 milyar yuan MLF kredileri için bankacılık sistemine net 199 milyar yuan taze fon aktardığını açıkladı.