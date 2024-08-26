Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBoC), faize dokunmadı. PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranının yüzde 2,3'te sabit tutulacağı bildirildi.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu. PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

Analistler, PBoC'nin, daralan kredi hacmine rağmen devlet tahvillerine aşırı talebi önlemek üzere ihtiyatlı para politikasının sürdüğü değerlendirmesinde bulundu. MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.