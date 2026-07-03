Çin Merkez Bankası tahvil alımları 9 ayın en düşük seviyesinde

Çin Merkez Bankası, haziranda net 10 milyar yuan, yaklaşık 1,47 milyar dolar tutarında devlet tahvili satın aldı. Mayıs ayında tahvil alımları 50 milyar yuan seviyesinde gerçekleşmişti.

Haziran ayındaki alım miktarı, bankanın devlet tahvili alımlarına yeniden başladığı Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Tahvil alımlarındaki düşüşte, Çin Merkez Bankası'nın haziran ayı sonunda açık piyasa işlemleri için gecelik vadeli yeni bir araç uygulamaya başlamasının da etkili olmuş olabileceği belirtildi.

Yeni kısa vadeli aracın devreye alınması, merkez bankasının uzun vadeli likiditeyi devlet tahvili alımları yoluyla yönetme ihtiyacını azaltabilir.