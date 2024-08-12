Çin Merkez Bankası tahvilde stres ölçüyor

Çin Merkez Bankası'nın finansal kuruluşların tahvil varlıklarına ilişkin stres testleri yapmaya başladı.

Çin MB üç aylık politika raporunda, planlanan kontrollerin gelecekte tahvil fiyatlarını düşürebilecek ve yatırımcılar için mali kayıplara neden olabilecek potansiyel faiz dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri önlemeyi amaçladığını söyledi.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre bu açıklamalar, merkez bankasının Çin bankalarının tahvil portföylerinde Silikon Vadisi Bankası tarzı bir çöküşe yol açabilecek piyasa riskleri konusundaki endişelerine işaret ediyor. ABD'li kredi kuruluşu geçtiğimiz Mart ayında, Hazine ve devlet destekli tahvillere yüklendikten sonra faiz oranlarının hızla yükselmeye başlaması ve mevduat çekme talepleri dalgasıyla karşı karşıya kalırken varlıklarını zararına satmak zorunda kalmasıyla iflas etmişti. Bu kriz, faizle ilgili riskler konusunda uyarıda bulunan Çinli yetkililer tarafından sık sık dile getirilmektedir.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Çin MB, Çin'in uzun vadeli getirilerini on yılın en düşük seviyelerine çeken tahvil rallisine karşı defalarca uyarıda bulundu. Bazıları Çin'in zayıf ekonomik temellerinin daha fazla faiz indirimine yol açabileceğine bahis oynarken, yatırımcılar görünüşe göre caydırılmadı.

Çin MB, politika raporunda tahvil borçlanma planını ve bazı analistlerin müdahale sinyali olarak gördüğü hazine bonosu alım satımına yeniden başlama niyetini yineledi.

Citi ekonomistleri yakın tarihli bir notta, bu tür doğrudan müdahalelerin muhtemelen yalnızca geçici bir etkiye sahip olacağını, ancak tahvil getirilerinin nihai olarak ekonomik temeller tarafından belirlendiğini söyledi.

"Teoride daha iyi bir alternatif, getiri eğrisinin şeklini etkileyecek şekilde büyüme ve enflasyona ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmek için harekete geçmek olacaktır" dediler.

Ekonomistler, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirime gidileceğine inanan yatırımcıların haklı olabileceğini söylüyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, zayıf kredi talebi, hala düşük olan enflasyon beklentileri ile tüketici ve iş dünyası güveninin Çin'de yüksek faiz oranlarını desteklemediğini söyledi.

Yakın tarihli bir raporda, "PBOC'nin ekonomiyi desteklemek ve yurtiçi enflasyonu artırmak için sonunda faiz oranlarını daha da düşürmesi gerekebileceğinden, faiz oranlarının orta vadede düşme eğiliminde olmasını bekliyoruz" denildi.