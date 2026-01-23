Çin Merkez Bankası yuan sabitlemesini üç yılın en güçlü seviyesinde belirledi

Çin Merkez Bankası, yuan için yaklaşık üç yılın en güçlü yönlendirme oranını belirledi.

Çin MB, yuan için referans olarak adlandırdığı sabitleme oranını ABD doları karşısında 6,9929 olarak belirledi. Bu oran bir önceki seansta 7,0019 seviyesindeydi. Referans oranının dolar karşısında 7 yuandan güçlü belirlenmesi Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez gerçekleşti.

7 yuan işareti, şişen Çin ticaret fazlası ortamında hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü yuan çağrıları büyürken, Pekin'in para birimi değer kazanımına karşı toleransının bir işareti olarak kabul edildiği için yakından izleniyor.

Pekin'in rahatlığı arttı

Analistler, PBOC'nin yuan için son dönemdeki güçlü sabitlemelerin, zayıflayan dolar, artan ihracat ve yükselen yerel borsa tarafından desteklenen mütevazı bir şekilde güçlü para birimine yönelik Pekin'in artan rahatlığını yansıttığını öne sürdü.

Ancak, yetkililerin son sabitlemeleri piyasa beklentilerinden daha zayıf seviyelerde belirleyerek sürekli kısıtlama sinyali verdiği için renminbi olarak da bilinen yuan için hızlı bir güçlenmenin olası olmadığını eklediler.

PBOC ne kadar izin verecek?

Teneo Genel Müdürü Gabriel Wildau, "Şimdi kilit soru, parasal sıkılaşma, işsizlik, deflasyon ve ihracat rekabetçiliği endişeleri göz önüne alındığında PBOC'nin ne kadar renminbi değer kazanımına izin vermeye istekli olduğu" dedi.

Wildau, Pekin'in güçlü yuan'a toleransının muhtemelen ticaret ortaklarına karşı iyi niyet, yatırımcılar ve işletmeler arasında güveni artırma çabaları ve para birimi zayıflığı yoluyla ihracatı artırma ihtiyacının azaldığını ima eden ekonomik görünüme yönelik güvenin iyileşmesiyle motive olduğunu söyledi.