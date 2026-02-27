Çin Merkez Bankası , zorunlu karşılık oranını kaldırıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), bazı vadeli döviz sözleşmelerinde uygulanan döviz risk rezerv zorunluluğunu kaldıracağını açıkladı.

PBOC’den yapılan açıklamaya göre, 2 Mart’tan itibaren döviz forward işlemlerinde finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 20’den sıfıra indirilecek.

Bu adım, PBOC'un yuanın hızlı değer kaybını ve sermaye çıkışlarını önlemek amacıyla Eylül 2022'de risk rezerv gerekliliklerini artırma kararının geri alınması anlamına geliyor.

2025'te yuan, dolar karşısında 2020’den bu yana en yüksek yıllık kazancını elde ederek psikolojik öneme sahip CNY/dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükseliş ivmesi yeni yılın başından itibaren de devam ediyor.

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın kararı sonrası zayıfladı

Döviz araştırma ve strateji raporu hazırlayan Maybank analistleri, bu adımın piyasa katılımcılarının yuan aleyhine pozisyon almasını daha az maliyetli hale getirdiğini belirtti. PBOC’nin dolar/yuan referans kurunu 6.9228 olarak belirlediği, bunun 6.8435 olan medyan tahminin üzerinde olduğu kaydedildi.

Analistler, referans kurla birlikte PBOC’nin yuanın değer kazanım hızını yavaşlatmak istediğinin görüldüğünü ifade etti.