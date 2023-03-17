Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti

Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan indirime gidildiğini açıkladı. İndirim 27 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Ülkede finansal kurumlar için ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranı ise şu anda yüzde 7,60 civarında bulunuyor.

Ayrıca ekonomiye dair bazı açıklamalarda da bulunan Çin Merkez Bankası, ekonomiyi hızlandırmak için aşırı teşviklere başvurulmayacağını ve para arzınyla toplam sosyal finansmanı nominal ekonomik büyüme ile uyumlu tutacaklarını belirtti.

İhtiyatlı bir para politikası ışığında, toplam kredilerde çok fazla artış yaratmamayı amaçlan banka özellikle ekonomideki kilit alanlar ve zayıf halkalara odaklanılacağını ve buradaki tedarik sistemine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti.