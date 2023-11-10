Çin Merkez Bankası'ndan 'bütçe açığı' mesajı

Çin Merkez Bankası Politika Danışmanı Wang Yiming, Çin'in ekonomik toparlanmayı desteklemek için gelecek yıl bütçe açığı oranını artırabileceğini çünkü merkezi hükümetin daha fazla borç ihraç etmesi için hala alan olduğunu söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Para Politikası Komitesi üyesi Wang, Pekin'deki Caixin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Kısa vadede maliye politikasının yoğunluğunu arttırmamız gerekiyor. Merkezi hükümetin kaldıraç oranı nispeten düşük ve hala çok fazla alan var" dedi.