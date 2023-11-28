Çin Merkez Bankası'ndan 'büyüme' değerlendirmesi

Hong Kong'da düzenlenen bir finans konferansında konuşan Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yeni büyüme itici güçlerinin beslenmesi gerektiğinin altını çizdi. Gongsheng, "Altyapı ve gayrimenkule ağırlık veren geleneksel model daha yüksek büyüme sağlasa da, yapısal düzenlemeyi geciktiriyor ve ekonomik genişlemenin sürdürülebilirliğini baltalıyor" dedi.

Çin'in şu anda odak noktasının yüksek kaliteli, sürdürülebilir büyüme yaratmak olması gerektiğini belirten Pan, ekonomik dönüşümün "uzun ve zor" olacağını ancak "bu bizim çıkmamız gereken bir yolculuk" ifadelerini kullandı.

Pan, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının halihazırda yaklaşık 18 trilyon dolara eşdeğer olan 120 trilyon yuanı aştığı göz önüne alındığında, ileriye dönük olarak %8 veya %10'luk bir büyüme oranını korumanın zor olacağını söyledi.

Pan'ın açıklamaları, Çin'in uzun süredir devam eden emlak krizi de dahil olmak üzere birçok zorlukla boğuştuğu bir dönemde geldi ve emekli üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere birçok ekonomisti ülkeyi daha sürdürülebilir bir büyüme yörüngesine oturtmak için daha derin ekonomik reformlar yapılması çağrısında bulunmaya sevk etti.

Yine de Merkez Bankası Başkanı, Çin'in ekonomik beklentileri konusunda iyimser bir tavır takınarak, yenilenebilir enerji gibi yeni itici güçler ve son dönemde alınan politika destek önlemleri sayesinde 2024 yılı ve sonrasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi yönetebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Pan, "İleriye baktığımızda, Çin ekonomisi inovasyon yeteneği, büyük bir pazar, iyi bir altyapı, köklü sanayi zincirleri, zengin ve iyi eğitimli insan kaynakları gibi güçlü yönleri sayesinde son derece dirençli olmaya devam ediyor" dedi.

PBOC'nin ayrıca para politikasını destekleyici tutmaya devam edeceğini belirten Pan, gıda fiyatlarında -özellikle domuz eti- son dönemde yaşanan düşüşlerin tersine dönmeye başlamasıyla tüketici fiyat enflasyonunun kademeli olarak dibe vurmasını beklediklerini söyledi.