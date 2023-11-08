Çin Merkez Bankası'ndan 'büyüme' tahmini

Pan Gongsheng 2023 Finans Caddesi Forumu’nun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Çin ekonomisindeki toparlanma eğiliminin korunduğuna ve nitelikli kalkınmanın sağlam adımlarla ilerletildiğine dikkat çekerek, yılın ilk üç çeyreğinde Çin ekonomisinin yüzde 5,2 büyüdüğünü ve yıl için öngörülen yüzde 5 büyüme hedefine sorunsuz bir şekilde ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Pan konuşmasında şu mesajları verdi: “Uluslararası Para Fonu’nun son tahminlerine göre, bu yıl Çin ekonomisi yüzde 5,4 büyüyecek ve bu büyüme oranı dünyanın büyük ölçekli ekonomilerinde ön sıralarda bulunuyor. Makro ayarlama politikalarının etkilerinin ortaya çıkmasıyla son dönemde ekonomik büyüme ivmesi güçlenirken üretim ve tüketim istikrarlı bir şekilde toparlanıyor, istihdam ve mal fiyatlarında genel olarak iyileşme görüldü ve ödemeler dengesi temel olarak sağlandı ve temel ekonomik göstergeler de iyileşmeye devam etti. Ekonomik dönüşüm hızlandırılırken, ileri teknoloji sektörüne yapılan yatırımlarda nispeten hızlı büyüme korundu. Yılın ilk üç çeyreğinde tüketimin ekonomik büyümeye katkı oranı yüzde 83’e ulaştı. Bütün bunlar ekonominin istikrarlı büyümesine ve mal fiyatlarındaki istikrarın korunmasına elverişli koşullar sağladı.”