Çin Merkez Bankası'ndan 'endişeli değiliz' açıklaması
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Qingsong, Çin ekonomisi için çok fazla endişeli olmadıkları açıklamasında bulundu.
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Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, Hong Kong'da düzenlenen uluslararası bir finans zirvesinde Çin ekonomisi hakkında "Çok fazla endişeli olmadığını" söyledi.
Hong Kong Para Otoritesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Zhang, Çin hükümetinin genel borç seviyesinin uluslararası standartlara göre orta ila düşük seviyede olduğunu da ifade etti.