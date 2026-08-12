Çin Merkez Bankası'ndan gevşek para politikası mesajı

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Çin Merkez Bankası (PBOC), toplam sosyal finansman (TSF) ile geniş para arzı M2’nin ekonomideki farklı finansman kanallarını kapsayan temel makro-finansal göstergeler olduğunu belirterek, her iki göstergedeki büyümenin nominal GSYH artışının üzerinde kalmasının para ve finansman koşullarının görece gevşek olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Finansman yapısındaki değişime dikkat çekildi

PBOC’nin 2026 yılı ikinci çeyrek Para Politikası Uygulama Raporu’nda, finansman yapısındaki değişimin para ve kredi göstergeleri arasındaki ilişkiyi etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Banka, matematiksel olarak tahvil finansmanındaki artışın M2 veya mevduat büyümesinin kredi büyümesinden ayrışmasına yol açabileceğini kaydetti.

Raporda, söz konusu ayrışmanın reel ekonomiye yönelik finansal desteğin zayıfladığı veya fonların atıl kaldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

PBOC, ekonomiye sağlanan finansmanın banka kredilerinin yanı sıra tahvil ve diğer finansman kanalları üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.