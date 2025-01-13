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Çin Merkez Bankası'ndan gevşek para politikasına destek mesajı

Çin Merkez Bankası, likidite bolluğunu korumak için ılımlı gevşek para politikasını destekleyecek.

Haber Merkezi
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Çin Merkez Bankası'ndan gevşek para politikasına destek mesajı
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Çin Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada hükümetin likidite bolluğunu korumak için ılımlı gevşek para politikasını destekleyeceğini söyledi.

Çin MB Başkanı Pan Gongsheng, Hong Kong'da düzenlenen Asya Finans Forumu'nda yaptığı konuşmada, merkez bankasının piyasada likidite sağlamak için faiz oranları ve zorunlu karşılık oranı gibi çeşitli araçlar uygulayacağını söyledi.

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