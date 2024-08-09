Çin Merkez Bankası'ndan 'tahvil işlemleri' açıklaması

Raporda, Çin Halk Bankası'nın (PBOC) ayrıca şirketlerin finansman ve hanehalkı kredi maliyetlerini istikrarlı bir şekilde düşürmeye çalışacağı ve ihtiyatlı para politikasının "esnek, ılımlı, kesin ve etkili" olması gerektiği belirtildi.

Raporda, PBOC'nin "krediyi makul bir şekilde büyütmeye ve likiditeyi makul ölçüde bol tutarken kredi arzını dengelemeye yönlendireceği" belirtildi.

Merkez bankası, ekonomik toparlanma sırasında uzun vadeli tahvil getirilerindeki değişikliklere dikkat edecek ve finansal kuruluşlar tarafından tutulan tahvil varlıklarının risk maruziyetleri üzerinde stres testleri yapacağını ve faiz oranı risklerini önleyeceğini belirtti.

PBOC, "Para politikası araç setini zenginleştirmek, parasal taban enjeksiyon yöntemlerini zenginleştirmek ve iyileştirmek ve merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde devlet tahvillerinin alım satımını kademeli olarak artırmak gerekiyor" dedi.

Merkez bankası, büyük yurtdışı merkez bankalarının para politikalarındaki değişikliklere yakından dikkat edeceklerini ekledi.

PBOC ayrıca faiz oranı koridorunu uygun şekilde daraltma ve piyasalara faiz oranı ayarlamalarının daha net sinyallerini iletme planlarını inceleyecek. Merkez bankası geçen ay açık piyasa işlemlerini daha verimli hale getirmek ve bankacılık sisteminin likiditesini bol tutmak için geçici repo veya ters repo başlattı.

Çin yuanı konusunda PBOC, tek taraflı beklentilerin oluşmasını ve kendi kendini güçlendirmesini önleyeceğini ve döviz kurunun aşırı yükselmesi riskine karşı koruma sağlayacağını kaydetti.

PBOC, gayrimenkul sektörünün istikrarlı ve sağlam bir şekilde gelişmesi için inşaata desteğini artıracağını ve uygun fiyatlı konut arzını artırmaya çalışacağını bildirdi.

Banka, fiyatların istikrarlı tutulması ve ılımlı enflasyonun sağlanmasının bankanın para politikasının önemli bir unsuru olmaya devam edeceğini belirterek, fiyatları "makul bir seviyede" tutacağını ekledi.