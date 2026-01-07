Çin Merkez Bankası’nın altın alım serisi 14 aya ulaştı

Çin Merkez Bankası verilerine göre, Aralık ayında 30 bin ons altın alımı gerçekleştirildi. Bu alımla birlikte bankanın toplam altın rezervleri 74,15 milyon ons seviyesine yükseldi. Söz konusu miktar yaklaşık 2.306,323 ton altına karşılık geliyor.
