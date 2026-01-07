  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin Merkez Bankası’nın altın alım serisi 14 aya ulaştı
Takip Et

Çin Merkez Bankası’nın altın alım serisi 14 aya ulaştı

Çin Merkez Bankası, Aralık ayında da altın rezervlerini artırarak kesintisiz alım serisini 14 aya taşıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin Merkez Bankası’nın altın alım serisi 14 aya ulaştı
Takip Et

Çin Merkez Bankası verilerine göre, Aralık ayında 30 bin ons altın alımı gerçekleştirildi. Bu alımla birlikte bankanın toplam altın rezervleri 74,15 milyon ons seviyesine yükseldi. Söz konusu miktar yaklaşık 2.306,323 ton altına karşılık geliyor.

Dolar, ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrediyorDolar, ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrediyorDolar

 