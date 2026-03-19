Çin Merkez Bankası’nın gevşek duruşu korunuyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), ılımlı gevşek para politikasını sürdüreceğini açıklayarak istikrarlı büyüme ve fiyatlarda makul bir toparlanmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

PBOC, zorunlu karşılık oranları, tahvil işlemleri, orta vadeli borç verme mekanizması (MLF) ve ters repo işlemleri gibi araçlar aracılığıyla yeterli likiditeyi koruyacağını ifade etti. Merkez bankası ayrıca ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranlarını ve finansman maliyetlerini aşağı yönlü yönlendireceğini bildirdi.

PBOC, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında istikrarlı işleyişi güvence altına almayı taahhüt ederken kilit sektörlerdeki finansal risklerin giderilmesi çalışmalarını da sürdüreceğini vurguladı. Bu çerçevede yerel yönetim borç risklerinin çözümünü destekleyeceğini, küçük ve orta ölçekli finansal kurumlardaki riskleri yöneteceğini ve belirli senaryolarda banka dışı kurumlar için likidite destek mekanizmaları üzerine çalışmalar yürüteceğini açıkladı.

Merkez bankası ayrıca kapsamlı finansal reform ve serbestleşme çabaları çerçevesinde PBOC Kanunu ile Finansal İstikrar Kanunu'nda revizyon çalışmalarını ilerletmeyi planladığını duyurdu.

PBOC'nin hedefleri arasında para politikası ve makroihtiyati çerçevelerin geliştirilmesi, sınır ötesi bağlantısallığın derinleştirilmesi, Şangay ve Hong Kong'un küresel finans merkezi konumlarının güçlendirilmesi ile risk kontrollerinin sıkılaştırılması yer alıyor.