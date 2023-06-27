Çin, otomobil ihracatında liderliği ele geçirdi

Bu çerçevede Çin otomobil üreticileri, içinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayı zarfında 1,07 milyon adet araba ihraç ederek komşu ülke Japonya’yı geride bıraktı. Yılın ilk çeyreği içinde Rusya’ya 112 bin araç gönderildi. Bu sayı, bu ülkeye 2022 yılının tamamında ihraç edilen araç sayısına hemen hemen eşit. Ukrayna ile savaşa başladığından bu yana Batılı otomobil üreticilerinin Rusya’ya ihracatı durdurması üzerine Çinli üreticiler oluşan boşluğu doldurdu.

Öte yandan uzmanlar, Çin otomobillerinin pazar payının Avrupa ve Birleşik Devletleri’nde de büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor. Çinli araçlarının ihracatının söz konusu pazarlardaki artışının, 2026 yılına değin, yüzde 67 oranına varması bekleniyor.