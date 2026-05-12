Çin otomotivinde yeni dönem: İç pazarda kan kaybı, dış pazarda rekor artış sürer mi?

Küresel otomotiv endüstrisinin merkezi Çin, 2026 yılının nisan ayını iç pazar ile dış pazar arasındaki stratejik makasın açıldığı bir tabloyla kapattı. Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından paylaşılan verilere göre, perakende otomobil satışları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 21,5 oranında gerileyerek 1,38 milyon adede düştü. Bu daralmanın arkasında yatan temel nedenlerin başında, yüksek enerji maliyetleri ve hanehalkı harcamalarındaki temkinli tutum geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, Çin'in araç ihracatı Nisan ayında yıllık yüzde 80,7 artışla 769 bin adede ulaşarak küresel pazarlardaki etkisini perçinledi.

İç pazarda 'yakıtlı araç' çöküşü ve elektrikli dönüşüm

Çin iç pazarındaki daralmanın asıl faturası geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kesildi. Yüksek seyreden petrol fiyatları, tüketicileri fosil yakıtlı araçlardan hızla uzaklaştırırken, yeni enerjili araçların toplam satışlar içindeki payı ilk kez yüzde 60 barajını aşarak yüzde 61,4'e ulaştı. Buna rağmen, elektrikli ve hibrit araç satışları da genel tüketim iştahındaki zayıflık nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6,8'lik bir hacim kaybı yaşadı. Sektör temsilcileri, otomobil alımlarının emlak sektöründen sonraki en büyük hanehalkı harcaması olduğunu hatırlatarak, bu alandaki durgunluğun genel ekonomik yavaşlamanın bir öncü göstergesi olabileceği uyarısında bulunuyor.

İhracatta 'yeni enerji' devrimi: İlk kez elektrikli araçlar önde

Nisan 2026 verileri, Çin otomotiv ihracatında tarihi bir dönüm noktasını da beraberinde getirdi. Çin tarihinde ilk kez, ihraç edilen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç sayısı, geleneksel benzinli araçları geride bıraktı. Yeni enerjili araç ihracatı yıllık yüzde 111,8 gibi yüksek bir artışla 406 bin adede ulaştı ve toplam ihracatın yüzde 52,7'sini oluşturdu. Özellikle BYD ve Chery gibi dev üreticilerin dış pazarlara odaklanması, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki Çin etkisini zirveye taşıdı.

Kapasite fazlası ve küresel ticaret savaşları

İç pazardaki doymuşluk ve zayıf talep, Çinli üreticileri devasa üretim kapasitelerini küresel pazarlara boşaltmaya zorluyor. Bu durum, Avrupa Birliği ve ABD gibi bölgelerde yerli üreticileri koruma amaçlı yeni vergi ve kısıtlama tartışmalarını alevlendiriyor. 2026 yılının geri kalanında, küresel petrol fiyatlarındaki seyrin ve olası ticaret yaptırımlarının, Çin otomotiv sektörünün bu çift karakterli büyüme modelini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.