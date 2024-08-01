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Çin PMI verileri ekonominin zayıfladığına işaret ediyor

Çin'de veriler ekonominin zayıfladığına ve son bir yılın en büyük düşüşüne işaret ediyor.

Haber Merkezi
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Çin PMI verileri ekonominin zayıfladığına işaret ediyor
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Capital Economics, Temmuz ayı Çin Caixin imalat PMI verisinin ekonominin geçen ay daha da zayıfladığına dair işaretleri artırdığını, ancak daha fazla politika desteğinin yolda olduğunu belirtti.

Caixin verileri de resmi muadili gibi sektör koşullarında kötüleşmeye işaret ediyor.

Ekonomist Gabriel Ng, her iki PMI verisinin ortalaması alındığında manşet verinin 49,6 ile son bir yılın en büyük düşüşünü gösterdiğine dikkat çekti.

Ng, “Bu durum yurtiçindeki zayıflıktan kaynaklanıyor gibi görünüyor” dedi.

Ng, resmi imalat dışı PMI'ın da düştüğünü ve inşaat göstergesinin altyapı harcamalarının artık emlak inşaatındaki gerilemeye karşı etkili bir dengeleme sağlayamayabileceğini gösterdiğini ifade etti. 

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