Çin rafinerileri ihracat desteğiyle petrol işleme hacmini artırdı

Ülke genelindeki rafineriler eylül ayında toplam 57,48 milyon metrik ton ham petrol işleyerek günlük 13,99 milyon varil üretim kapasitesine ulaştı. Günlük bazdaki işleme oranı ağustos ayına kıyasla %0,6 artarken, bu hamleyle birlikte üretimde son dönemin en istikrarlı büyüme trendi yakalanmış oldu. Pekin'in ihracat kotalarını esnetmesi, operasyon maliyetlerini düşürmek ve kâr marjlarını artırmak isteyen büyük rafinerilerin kapasite kullanım oranlarını maksimuma çıkarmasını sağladı.

Akaryakıt ihracatında %56'lık rekor büyüme

Üretimdeki bu güçlü yükselişin en büyük itici gücü ise canlanan dış pazar hamlesi ve katlanan akaryakıt sevkiyatları oldu. Çin’in benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatı eylül ayında toplam 4,41 milyon tona ulaşarak küresel piyasalara güçlü bir arz sağladı. Sevkiyat hacminde yaşanan bu hareketlilik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56 gibi rekor bir artışa işaret ederken, Çin'in küresel enerji ticaretindeki payını da yeniden pekiştirdi.

Brent petrol fiyatlarına Çin etkisi ve küresel arz dengesi

Çin’in rafine ürün ihracatını %56 oranında artırması, küresel enerji piyasalarında ve özellikle Brent petrol fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in dış pazara daha fazla benzin, dizel ve jet yakıtı sunması, küresel ürün arzını artırarak kısa vadede rafineri marjlarını ve dolaylı olarak ham petrol fiyatlarını aşağı yönlü tetikleme potansiyeline sahip. Diğer taraftan, Çin içindeki ham petrol işleme hacminin günlük 13,99 milyon varile tırmanması ülkenin ham petrol talebinin güçlü kaldığını gösterirken, bu durum fiyatlarda keskin düşüşleri engelleyen bir destek seviyesi oluşturuyor.