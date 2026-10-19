Çin rafinerileri ihracat desteğiyle petrol işleme hacmini artırdı
Çin’de ham petrol işleme hacmi, Pekin yönetiminin yıl başında açık deniz satışlarına yönelik kısıtlamaları gevşetmesinin ardından rotasını yukarı çevirdi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan son resmi verilere göre, ülkedeki rafineri işleme oranları eylül ayında üçüncü ay üst üste artış göstererek mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip edilen bu yükseliş, Çinli rafinerilerin iç piyasadaki durgunluğu dış pazarla dengeleme stratejisini gözler önüne seriyor.
Ülke genelindeki rafineriler eylül ayında toplam 57,48 milyon metrik ton ham petrol işleyerek günlük 13,99 milyon varil üretim kapasitesine ulaştı. Günlük bazdaki işleme oranı ağustos ayına kıyasla %0,6 artarken, bu hamleyle birlikte üretimde son dönemin en istikrarlı büyüme trendi yakalanmış oldu. Pekin'in ihracat kotalarını esnetmesi, operasyon maliyetlerini düşürmek ve kâr marjlarını artırmak isteyen büyük rafinerilerin kapasite kullanım oranlarını maksimuma çıkarmasını sağladı.
Akaryakıt ihracatında %56'lık rekor büyüme
Üretimdeki bu güçlü yükselişin en büyük itici gücü ise canlanan dış pazar hamlesi ve katlanan akaryakıt sevkiyatları oldu. Çin’in benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatı eylül ayında toplam 4,41 milyon tona ulaşarak küresel piyasalara güçlü bir arz sağladı. Sevkiyat hacminde yaşanan bu hareketlilik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56 gibi rekor bir artışa işaret ederken, Çin'in küresel enerji ticaretindeki payını da yeniden pekiştirdi.
Brent petrol fiyatlarına Çin etkisi ve küresel arz dengesi
Çin’in rafine ürün ihracatını %56 oranında artırması, küresel enerji piyasalarında ve özellikle Brent petrol fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in dış pazara daha fazla benzin, dizel ve jet yakıtı sunması, küresel ürün arzını artırarak kısa vadede rafineri marjlarını ve dolaylı olarak ham petrol fiyatlarını aşağı yönlü tetikleme potansiyeline sahip. Diğer taraftan, Çin içindeki ham petrol işleme hacminin günlük 13,99 milyon varile tırmanması ülkenin ham petrol talebinin güçlü kaldığını gösterirken, bu durum fiyatlarda keskin düşüşleri engelleyen bir destek seviyesi oluşturuyor.