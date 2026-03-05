Çin, rafinerilerinden dizel ve benzin ihracatını durdurmaların istedi

Çin hükümeti, Basra Körfezi'nde tırmanan çatışmaların dünyanın en büyük üretim bölgelerinden birinden ham petrol akışını aksatması nedeniyle, ülkenin en büyük petrol rafinerilerine dizel ve benzin ihracatını durdurma talimatı verdi.

Üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) yetkilileri, rafineri yöneticileriyle bir araya gelerek rafine ürün sevkiyatlarının derhal geçerli olmak üzere geçici olarak askıya alınması yönünde sözlü çağrıda bulundu.

Konuya yakın kaynaklara göre, rafinerilerden yeni sözleşme imzalamayı durdurmaları ve halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış sevkiyatların iptali için müzakere etmeleri istendi. Gümrüklü antrepolarda tutulan jet ve bunker yakıtı ile Hong Kong ve Makao'ya yapılan tedariklerin bu kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.