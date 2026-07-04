Çin rekabeti Alman sanayisini zorluyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Almanya ekonomisinin omurgasını oluşturan ihracat odaklı orta ölçekli sanayi şirketleri, Çinli üreticilerin kalite farkını kapatması ve daha düşük fiyatlarla rekabet etmesi nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Haberde, Almanya'nın onlarca yılın ardından ilk kez Çin'den ihraç ettiğinden daha fazla ileri teknoloji sermaye malı ithal etmeye başladığı belirtildi.

Çok sayıda Alman üreticinin üretimi yavaşlattığı, çalışanlarını kısa çalışma uygulamasına aldığı, işten çıkarmalara gittiği veya üretimin bir bölümünü Çin'e taşıdığı aktarıldı.

EY verilerine göre, Alman sanayisinde her ay 10 binden fazla istihdam kaybı yaşanırken, Şubat 2022 ile 2026 başı arasında sanayi üretimi yaklaşık yüzde 10, enerji yoğun sektörlerde ise yüzde 15'in üzerinde geriledi.

Ayrıca Almanya'nın sermaye mallarında Çin ile ticaret dengesi, 2024 ortalarındaki yaklaşık 750 milyon Euroluk fazladan 2025 Ağustos itibarıyla 500 milyon Euroluk açığa döndü. Takım tezgâhı ihracatı ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir azaldı.

Çin'in sanayi stratejisi öne çıkıyor

Çin'in devlet destekli "10.000 Little Giants" programı kapsamında binlerce orta ölçekli sanayi şirketine teşvik, vergi avantajı ve finansman sağlayarak Alman sanayisinin uzman üreticilerine rakip bir yapı oluşturduğu ifade edildi.

Çinli üreticilerin fabrika yatırımı yapan şirketlere makine, robotik sistemler, kurutma ekipmanları ve bulut tabanlı yönetim yazılımlarını tek paket halinde sunabildiği kaydedildi.

Çin'in Almanya'ya mal ihracatı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, Avrupa Birliği'ne ihracatı ise yüzde 16 arttı.

Haberde, Çin'in iç talepteki zayıflık ve üretim fazlası nedeniyle ihracata ağırlık verdiği, geçen yıl 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlası elde ettiği belirtildi.

Alman şirketleri üretim planlarını değiştiriyor

Alman makine üreticisi Aura'nın son altı ayda Çinli rakiplerin fiyat baskısının belirgin şekilde arttığını ve siparişlerin azaldığını açıkladığı aktarıldı.

Şirketin daha önce tüm üretimini Almanya'da gerçekleştirirken bugün üretimin yaklaşık yüzde 20'sini Çin'de yaptığı, Avrupa'daki koşulların değişmemesi halinde bu oranın yüzde 70'e çıkabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Alman Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği (VDMA), Çinli üreticilerin küresel makine üretiminin yaklaşık üçte birini kontrol ettiğini, pazar payının yüzde 40-50 seviyesine ulaşmasının Avrupa sanayisi açısından kritik eşik oluşturacağını bildirdi.

Alman mekanik mühendislik şirketlerinin dörtte üçünden fazlasının Çin rekabetini küresel ölçekte en büyük stratejik sorun olarak gördüğü belirtildi.

Avrupa koruma önlemlerini değerlendiriyor

Avrupa Birliği son iki yılda Çin'e karşı rekor sayıda ticaret soruşturması başlatırken, daha kapsamlı ticaret koruma önlemleri üzerinde çalışıyor.

Uzun yıllar serbest ticareti savunan Alman sanayi şirketlerinin de devlet destekli Çinli üreticilere karşı daha güçlü koruma önlemleri talep etmeye başladığı aktarıldı.

Ayrıca Almanya'da yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki zayıf talep ve Çin'deki düşük fiyat baskısının sanayi şirketlerinin rekabet gücü üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.