Çin rekabeti, Euro Bölgesi'nde istihdam kaybına yol açtı

Avrupa Merkez Bankası, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı artan gümrük vergilerinin Çinli işletmeleri başka pazarlara yönelmeye zorlamasıyla bu tehdidin daha da yoğunlaşacağını belirtti.

Merkez Bankası ekonomistlerinin değerlendirmesine göre, 2015 ile 2022 yılları arasında Çinli üreticilerin yol açtığı rekabet nedeniyle Euro Bölgesi'nde yaklaşık 240 bin iş ya tamamen ortadan kalktı ya da daha az riskli sektörlere kaydırıldı.

ECB ekonomistleri, otomotiv ve kimya sektörlerini Çinli rakiplerden gelen artan rekabete en çok maruz kalan alanlar olarak öne çıkardı. Otomotiv sektöründe, 2019 ile 2024 yılları arasında yayınlanan iş ilanlarında %55'lik bir düşüş yaşanırken, kimya sektöründeki düşüş %95 gibi çarpıcı bir orana ulaştı.

Çin rekabetinden etkilenmeyen sektörlerde ise yayınlanan iş ilanlarının "nispeten istikrarlı" seyrettiği gözlemlendi.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerini keskin bir şekilde artırmasının ardından bu rekabetin daha da kızışması bekleniyor; zira bu durum, Çinli işletmeleri dünyanın en büyük ekonomisine olan satışlarını azaltarak, başka yerlerde daha fazla müşteri kazanmak için fiyatlarını düşürmeye teşvik edebilir.

ECB ekonomistleri, "Trump Yönetimi'nin Çin mallarına uygulanan yüksek ABD gümrük vergileri duyurularının ardından, Çinli ihracatçılar başka yerlerde yeni pazarlar arayabilir veya mevcut pazarlarını genişletebilir ve ticareti giderek Avrupa'ya yönlendirebilir" diyerek, bu ticaret sapmasının Çin ithalatının Euro Bölgesi pazarlarına nüfuzunu artırabileceği ve yerel üreticileri zorlayabileceği uyarısında bulundu.