Çin, Rusya’dan altın alarak tarihindeki en büyük ikinci ticaretini gerçekleştirdi

Çin gümrük verilerine ve RIA Novosti’nin haberine göre, Rusya’nın Çin’e altın satışları Kasım ayında 961 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında gerçekleşen 930 milyon dolarlık sevkiyatla birlikte, altın son iki ayda ikili ticaret toplam hacmin aslan payını oluşturdu.

Analistler, resmi verilerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu savunuyor.

Bloomberg ve Financial Times’ın analizlerine göre, Çin’in dolar rezervlerine bağımlılığını azaltmak için yaptığı gerçek alımlar, resmi rakamların 10 katı olabilir. Fransız bankası Societe Generale de Pekin’in gerçek altın alımlarının Çin Merkez Bankası (PBOC) verilerinden çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, altının "kriz dönemlerinin vazgeçilmez aracı" olduğunu belirterek, Rusya’nın İran’dan aldığı kamikaze dronlarının ödemesini altın külçeleriyle yapmasını buna örnek gösteriyor. Hindistan ve Polonya gibi ülkelerin de rezervlerini artırması, küresel jeopolitikte artan bir "korku ve güvensizlik" ortamına işaret ediyor.