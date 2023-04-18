Çin sürpriz yaptı: Raporlar olumlu

Natalucci Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya verdiği bir röportajda, finansal istikrar için büyümenin çok önemli bir reçete olduğunu belirterek, Çin'deki büyümenin finansal istikrar için önemli olduğunu vurguladı. Çin'in küresel büyümeye katkısı ve küresel finans piyasasına katılımı nedeniyle önemli bir küresel oyuncu olduğunu ifade eden Natalucci, Çin'in finansal istikrar endişelerini ele almada önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Natalucci ayrıca, finansal istikrar risklerinin arttığını düşündüklerini ve küresel finansal sistemin yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon ortamı tarafından test edildiğini belirtti.

Uluslararası düzenleyici ve standart belirleyici kurumların finansal parçalanmayı en aza indirmek için küresel finansal düzenleme standartlarını desteklemeye devam etmesi gerektiğini öneren Natalucci, iklim değişikliği politikasının küresel koordinasyon ve işbirliği ile yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

IMF ve büyük bankalardan Çin öngörüsü



Geçtiğimiz hafta Uluslararası Para Fonu (IMF), "Küresel Ekonomi Görünümü" raporunu yayımladı. Raporda yer alan bilgilere göre, Çin'in 2023 yılı büyüme tahmini %5,2 olarak belirlendi. Aynı raporda Çin'in 2024 yılı için büyüme tahmini ise %4,5 olarak açıklandı.

Ancak, JPMorgan ve Citi gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından yapılan son güncellemeler, Çin ekonomisi için daha olumlu bir tablo çiziyor. JPMorgan, Çin'in 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 6,4'e yükseltti (önceki beklenti yüzde 6,0), Citi ise Çin'in 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1 olarak güncelledi (önceki tahmin yüzde 5,7).

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, 2023 ilk çeyrekte Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüme gösterdi. Bu, son bir yılın en yüksek büyüme oranı olarak kaydedildi. Ekonomistler, ilk çeyrekte yüzde 4 büyüme bekliyorlardı, bu nedenle veriler beklentilerin üzerinde geldi.



