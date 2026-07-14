Çin, tahminlerin üzerinde dış ticaret fazlası verdi

İthalat ise yıllık %36 artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran, %24'lük piyasa beklentisini ve mayıs ayındaki %27,4'lük artışı aştı.

Çin'in dış ticaret fazlası mayıs ayındaki 105,4 milyar dolardan yaklaşık 125,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, yaklaşık 121 milyar dolarlık piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

İhracattaki güçlü performansta yapay zekâ ile bağlantılı teknoloji ürünlerine yönelik talep, olası gümrük vergisi artışları öncesinde ABD'ye sevkiyatların öne çekilmesi ve Çinli ihracatçıların agresif fiyatlama stratejileri etkili oldu.

Öte yandan, Çin'in ham petrol ithalatı genel ithalat artışına rağmen yaklaşık son on yılın en düşük seviyesine geriledi.