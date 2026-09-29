Çin tahvil arzını artırmaya hazırlanıyor: 820 milyar yuanlık ihraç bekleniyor

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Yerel yönetimlerin özel tahvil kullanımı yılın ilk dokuz ayında sınırlı kaldı. Yıllık kotanın yalnızca %81'i kullanıldı. Kalan kotanın yıl sonuna kadar devreye alınması bekleniyor. Bu durumda son çeyrek ihracı 820 milyar yuanı aşabilir.

Teşvik için ek borçlanma gündemde

Devlet Konseyi pazartesi günü ekonomiyi ve iç tüketimi desteklemeye yönelik yeni politikaların sinyalini verdi. Önceki yıllardan kalan kullanılmamış tahvil kotalarının da değerlendirilmesi gündemde. Bu nedenle toplam borçlanmanın 820 milyar yuanın üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Devlet Konseyi tahvil kullanımının hızlandırılmasını ve yatırımların istikrara kavuşturulmasını isterken, yeni desteklerle güvenin artırılması hedefleniyor.

Tahvil faizleri tarihi dibe yaklaştı

Ekonomideki yavaşlama ve düşük enflasyon beklentileri tahvillere talebi artırdı. Çin'in 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta %1,67'ye gerileyerek Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ancak artan arzın faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

ING ekonomisti Lynn Song, atılan adımların faizleri yükseltebileceğini ifade etti.

Kullanılmamış kota yeniden devreye girebilir

Çin daha önce benzer yöntemi kullanmıştı. Maliye Bakanlığı 2022'de 500 milyar yuanlık eski kotayı yeniden açmış ve kaynak büyük altyapı projelerinde kullanılmıştı.

Nanhua Futures'a göre bu yıl da eski kotalardan 100 milyar ile 200 milyar yuan arasında ek kaynak yaratılabilir. Ek arzın devreye alınması, Çin tahvil rallisinin hızını sınırlayabilir.